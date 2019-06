Hubschrauber kappt Leitung: Stromausfall in mehreren Dörfern

Senheim Ein Spritzhubschrauber hat beim Flug über Weinberge an der Mosel eine Leitung gekappt und damit einen Stromausfall in mehreren Dörfern verursacht. Der Pilot habe am Dienstag landen können, es habe keine Verletzten gegeben, sagte ein Polizeisprecher in Cochem.

