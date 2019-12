Hubig sieht Quereinsteiger an Schulen auch als Bereicherung

Stefanie Hubig, Bildungsministerin Rheinland-Pfalz. Foto: Arne Dedert/dpa.

Mainz/Berlin Bei der Behebung von Engpässen an den Schulen erfüllen Quereinsteiger nach Ansicht der rheinland-pfälzischen Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) eine wichtige Aufgabe. Es spreche grundsätzlich nichts dagegen, auch Quer- und Seiteneinsteiger in den Schuldienst einzustellen, sagte Hubig am Montag zur Kritik des Deutschen Lehrerverbandes an mangelnder Qualifizierung von Quereinsteigern.

Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger sprach in einem Interview der Zeitung „Welt“ von einem „Verbrechen an den Kindern“. Vielerorts würden Quereinsteiger ohne qualitätssichernde Vorgaben auf die Schüler losgelassen. Auch gebe es für Quereinsteiger keine ausreichende Zahl von Ausbildungslehrern.