Landtag Hubig setzt auf Startchancen-Programm für Brennpunkt-Schulen

Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) setzt große Erwartungen in das Startchancen-Programm für Schulen in schwierigen sozialen Lagen. Bei dem Vorhaben von Bund und Ländern gehe es darum, dass nicht die soziale Herkunft für den Erfolg von Schülerinnen und Schülern maßgeblich sei, sagte die Minister am Mittwoch im Landtag in Mainz. 200 Schulen im Land könnten von dem Vorhaben profitieren. Im kommenden Sommer soll das Programm zu Beginn des neuen Schuljahres an den Start gehen.