Hubig: Schulen können nur stufenweise geöffnet werden

Stefanie Hubig (SPD), Bildungsministerin von Rheinland-Pfalz spricht zur Presse. Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Archivbild.

Mainz Wann die seit mehr als vier Wochen geschlossenen Schulen in Rheinland-Pfalz wieder öffnen, ist noch nicht entschieden. Das Bildungsministerium in Mainz rechnet aber damit, dass dies in mehreren Schritten geschehen wird.

„Klar ist, dass der Gesundheitsschutz ganz oben steht und Schulen nur stufenweise geöffnet werden können“, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Die nationale Wissenschaftsakademie Leopoldina habe dazu am Ostermontag einige Hinweise gegeben, die zusammen mit anderen Überlegungen in die anstehenden Beratungen einfließen sollten.