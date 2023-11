Bildungsministerin Hubig: Schüler müssen in Deutsch besser werden

Auf Antrag der AfD hatte der Landtag noch einmal über den vor rund einem Monat veröffentlichten IQB-Bildungstrend 2022 debattiert. Danach haben sich bundesweit und auch in Rheinland-Pfalz die Deutsch-Leistungen von Neuntklässlern bedenklich verschlechtert. Etwa jeder Dritte scheiterte im vergangenen Jahr bei Testaufgaben zum Lese- und Hörverständnis an den Mindeststandards für den mittleren Schulabschluss, der in der Regel am Ende der zehnten Klasse erworben wird. Im Bereich Rechtschreibung verfehlte demnach mehr als jeder Fünfte den Standard.