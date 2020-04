Hubig: Nachfrage nach islamischem Religionsunterricht wächst

Stefanie Hubig (SPD), Bildungsministerin von Rheinland-Pfalz. Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Archivbild.

Mainz Die Nachfrage nach islamischem Religionsunterricht an rheinland-pfälzischen Schulen steigt nach Angaben von Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD). Im aktuellen Schuljahr seien vier Schulen dazugekommen mit einem solchen Angebot, sagte Hubig in einem Redaktionsgespräch der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

Landesweit seien es damit 14 Grund- sowie sieben weiterführende Schulen. „Es wird tendenziell mehr, und das ist auch gut so“, sagte die Ministerin. „Ein Religionsunterricht im Hinterzimmer ist keine Alternative.“