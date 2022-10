Bildung : Hubig lobt Grundschulen: Kompetenzen weiter verbessern

Mainz/Berlin Bildungsministerin Hubig freut sich über das Abschneiden der rheinland-pfälzischen Grundschüler bei der IQB-Bildungsstudie. Sie sieht aber auch Handlungsbedarf.

Bildungsministerin Stefanie Hubig hat die Ergebnisse der rheinland-pfälzischen Grundschüler beim IQB-Bildungsmonitor gelobt. Die SPD-Politikerin kündigte zugleich mehr Unterstützung der Lehrer an, um die Kompetenzen der Kinder weiter zu verbessern. Rheinland-Pfalz sei nur eins von drei Bundesländern, in denen die Grundschüler in der Studie „stabile Ergebnisse erzielt und trotz der Corona-Pandemie ihre Leistungen gehalten haben“, sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Es ist ein wirklich großer Verdienst unserer Grundschullehrkräfte, dass unsere Schülerinnen und Schüler trotz zeitweiser Schulschließungen stabile Ergebnisse erreichen konnten.“ Besonders freue sie, dass die Grundschulen in Mathe jetzt auf Platz fünf liegen.

Mit Blick auf neu zugewanderte Kinder und Jugendliche zeige die Studie, dass die Sprachförderung früher beginnen und möglichst in den Alltag integriert werden müsse. In Rheinland-Pfalz beginne die Sprachförderung bereits alltagsintegriert in den Kitas. „Anders als in anderen Bundesländern werden neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler direkt in Regelklassen aufgenommen und erhalten parallel Deutsch-Intensivkurse.“ Das bilde sich in den Ergebnissen des IQB-Bildungstrends bereits ab. „In Rheinland-Pfalz haben - anders als in anderen Bundesländern - die Kinder mit Zuwanderungshintergrund keine deutlich schlechteren Ergebnisse erzielt als Kinder ohne Zuwanderungshintergrund.“ Auf diesem wichtigen Ergebnis müsse aufgebaut werden.