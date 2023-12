Bildungsministerin Hubig: Kita-Ausbau hält noch nicht mit Bedürfnissen Schritt

Die Bertelsmann-Stiftung war in ihrem Ende November vorgestellten „Ländermonitoring Frühkindliche Bildungssysteme“ zu dem Ergebnis gekommen, dass von den Kindern in rheinland-pfälzischen Kitas drei Viertel in Gruppen mit „nicht-kindgerechten Personalschlüsseln“ betreut werden. In Krippengruppen sei eine vollzeitbeschäftigte Fachkraft rechnerisch für 3,7 ganztagsbetreute Kinder zuständig, die Stiftung empfiehlt derweil ein Verhältnis von eins zu drei. In Kindergartengruppen kommen laut der Studie auf eine Fachkraft rechnerisch 7,9 Kinder bei einer Empfehlung der Stiftung von eins zu 7,5. Um die Bedarfe der Eltern zu decken, fehlen der Studie zufolge in Rheinland-Pfalz rund 27.400 Kita-Plätze.