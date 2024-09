Schulschwimmen Hubig: Kinder sollen sich sicher im Wasser bewegen können

„Wir brauchen Eltern, die mit ihren Kindern ins Schwimmbad gehen, die ihren Kindern im besten Fall auch das Schwimmen beibringen, so wie wir das wahrscheinlich alle in unserer Kindheit erlebt haben.“ Weil Schwimmen für die Gesellschaft große Bedeutung habe, sei es im Koalitionsvertrag an zentraler Stelle verankert. „Wir haben seit 2008 in Rheinland-Pfalz fast 2.000 Lehrkräfte mit einer zusätzlichen Lehrerlaubnis für Schwimmen ausgestattet.“