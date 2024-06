Kultusministerkonferenz Hubig für Ende des Einstimmigkeitsprinzips

Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig hat sich für ein Ende des Einstimmigkeitsprinzips in der Kultusministerkonferenz (KMK) ausgesprochen. Das führe zu langen Verhandlungen und „Formelkompromissen“, schrieb die SPD-Politikerin in einem Gastbeitrag in der Wochenzeitung „Die Zeit“.