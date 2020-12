Hubig: Frühere Corona-Impfungen für Lehrer gewünscht

Mainz Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Stefanie Hubig (SPD), hätte sich frühere Corona-Impfungen für Lehrer und Erzieher gewünscht. „Sie sind systemrelevant, deshalb fand ich den Vorschlag der Ständigen Impfkommission zielführender als die jetzt vom Bundesgesundheitsministerium verabschiedete Regelung“, sagte die rheinland-pfälzische Bildungsministerin im Interview der Zeitungen der VRM-Gruppe in Mainz (Mittwoch).

Begonnen werden soll mit den Impfungen an diesem Sonntag (27.12.) mit älteren Menschen über 80 Jahre in Alten- und Pflegeheimen, die als besonders gefährdet gelten, schwer an Covid-19 zu erkranken. Zur Gruppe 2 gehören über 70-Jährige und unter anderem Menschen mit Demenz oder einer geistigen Behinderung. Zur Gruppe 3 gehören über 60-Jährige und Menschen mit Erkrankungen wie Krebs oder Diabetes. Hierzu zählen auch Polizei, Feuerwehr, Personal im Lebensmitteleinzelhandel, Erzieherinnen und Lehrkräfte.