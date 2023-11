Literatur Hubig: Digitales Bücherregal ist „Leuchtturmprojekt“

Es ist eine Entlastung für den Rücken der Schüler, den Geldbeutel der Eltern, spart Papier und bietet moderne Inhalte: Das digitale Bücherregal. Von „einem echten Leuchtturmprojekt, das es so in anderen Bundesländern nicht gibt“, sprach die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Donnerstag bei der Vorstellung des Projekts in einem Mainzer Gymnasium.