Verteidigung Hubig: Aussagen zu Zivilschutzübungen nicht nachvollziehbar

Hubig entgegnete, Krisen- und Katastrophenschutz spielten an den Schulen in Rheinland-Pfalz schon lange eine große Rolle, multiprofessionelle Teams und Schulsozialarbeit gehörten zum schulischen Alltag und Jugendoffiziere kämen in Schulen. Im vergangenen Jahr habe es 279 Besuche von Jugendoffizieren an rheinland-pfälzischen Schulen gegeben, fast so viele wie vor der Coronapandemie. Es gebe im Land schon seit 2007 eine umfassende Handreichung für den Umgang mit Krisensituationen, seit dem Schuljahr 2018/19 seien alle Schulen verpflichtet, Krisenteams zu bilden. Im Brandschutz werde zudem eng mit dem Landesfeuerwehrband kooperiert, betonte Hubig.