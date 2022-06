2. Liga : HSV verpflichtet Torwart Raab und Ingolstadts Bilbija

Hamburg Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat die ersten beiden Zugänge für die kommende Spielzeit perfekt gemacht. Der Verein verpflichtete Torwart Matheo Raab vom Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern und Offensivspieler Filip Bilbija vom Zweitliga-Absteiger FC Ingolstadt.

Wie der HSV am Freitag mitteilte, erhielten beide Spieler Verträge bis 2026. Beide kommen ablösefrei.

Der 23-jährige Raab hatte in der abgelaufenen Saison als Stammkeeper maßgeblich zum Aufstieg der Lauterer beigetragen. So blieb er auch in den beiden Relegationsspielen gegen Dynamo Dresden jeweils ohne Gegentor.