2. Bundesliga HSV-Spiel als „Warnung“: Kaiserslautern in Osnabrück

Personelle Probleme hat der FCK vor dem Spiel in Osnabrück kaum. Einzig Neuzugang Afeez Aremu hat sich in den vergangenen Wochen zum Sorgenkind entwickelt. Der 23 Jahre Mittelfeldspieler fällt bereits seit drei Wochen aus und startete in dieser Woche einen neuen Versuch, ins Training einzusteigen.