2. Bundesliga HSV gegen FCK: Moralisch stark, aber kein Gütezeichen

Die Auswärtssorgen: Unbestritten ist das 3:3 nach dem 1:3-Rückstand ein Punktgewinn und ein moralischer Erfolg für die Elf aus dem Volkspark. Dennoch ist die Auswärtsbilanz der Hanseaten mit bislang lediglich sechs Punkten aus ebenso vielen Partien für eine Mannschaft, die endlich in die Bundesliga zurückkehren möchte, aktuell nicht ausreichend. Lediglich bei Hannover 96 (1:0) gab es einen Sieg. In Karlsruhe (2:2), Wiesbaden (1:1) und jetzt in Kaiserslautern gab es jeweils ein Remis. Bei den Aufsteigern Elversberg und Osnabrück setzte es jeweils 1:2-Niederlagen.