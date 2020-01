Hotel-Dachstuhl fängt Feuer: hoher Schaden

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr im Einsatz. Foto: Carsten Rehder/dpa/Archivbild.

Weinähr Der Dachstuhl eines Hotels in Weinähr (Rhein-Lahn-Kreis) ist am Dienstagmorgen in Brand geraten. Laut Polizei bemerkte ein Gast erst Brandgeruch und kurz darauf die Flammen. Zu dem Zeitpunkt waren insgesamt fünf Menschen in dem Hotel, darunter zwei Gäste, die alle unverletzt das Gebäude verließen.

