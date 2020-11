Hotel auf der Loreley soll sich besser ins Welterbe fügen

St. Goarshausen Das sagenumwobene Loreley-Felsplateau ragt hoch über dem Rhein auf. Oben soll im Herzen des Welterbegebiets ein großes Hotel entstehen. Nach Protesten planen die Investoren um.

Das auf dem weltberühmten Loreley-Plateau am Rhein geplante 700-Betten-Hotel soll sich nach Kritik besser in die Landschaft einfügen. 120 von 260 Parkplätzen sollen in einer Tiefgarage verschwinden und statt 15 nur 10 zwei- bis vierstöckige „Hotelvillen“ gebaut werden, wie die Planet Gruppe in Kiel der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Das fünfstöckige Hauptgebäude werde nun treppenförmig auf dem abschüssigen Gelände geplant. Ursprünglich seien sogar 800 statt 700 Betten in dem Hotel im Herzen des Welterbes Oberes Mittelrheintal vorgesehen gewesen.