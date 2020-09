Hornissen jagen Jäger: Nach Stichen ins Krankenhaus

Eine Hornisse sitzt auf einer Holztür. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbol

Lettweiler Ein Schwarm Hornissen hat Jagd auf einen Jäger gemacht, der in seinem Revier im Kreis Bad Kreuznach unterwegs war. Der 79-Jährige wurde bei der Attacke am Sonntagabend in Lettweiler von mehreren Tieren gestochen und reagierte darauf so stark allergisch, dass er mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht wurde, wie die Polizei am Montag mitteilte.

