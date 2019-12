Hornbach erfreut Anleger mit Gewinnaussichten

Einkaufswagen der Baumarktkette Hornbach stehen vor einer Filiale. Foto: David-Wolfgang Ebener/dpa/Archivbild.

Frankfurt/Neustadt Die Aussicht auf deutlich stärker steigende Gewinne der Baumarktkette Hornbach hat die Aktien der Hornbach Holding am Mittwoch auf den höchsten Stand seit 14 Monaten getrieben. An der Spitze des SDax der kleineren Börsentitel verteuerten sich die Anteile am Vormittag um 7,6 Prozent auf 61,10 Euro.

Seit Jahresbeginn beläuft sich das Plus mittlerweile auf rund 50 Prozent.

Die Baumarkt-Holding erwartet, dass der operative Gewinn (Ebit) im laufenden Geschäftsjahr prozentual im unteren bis mittleren zweistelligen Bereich zulegt. Bislang hatte die Kette ein Wachstum um mehr als 20 Prozent erwartet - nach der neuen Definition sind nun also deutlich mehr drin. Das Geschäftsjahr endet Ende Februar 2020. Im dritten Geschäftsquartal bis Ende November hat sich das bereinigte Ebit des Konzerns auf knapp 42 Millionen Euro mehr als verdoppelt, wie Hornbach am Dienstagabend mitgeteilt hatte.