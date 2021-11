Homburg sagt Nikolausmarkt und Weihnachtsdorf ab

Homburg Die Stadt Homburg hat den diesjährigen Nikolausmarkt und das geplante Weihnachtsdorf wegen der stark steigenden Corona-Zahlen abgesagt. Der Nikolausmarkt hätte an diesem Donnerstag in der Innenstadt beginnen sollen und bis zum 6. Dezember gedauert.

Das Weihnachtsdorf war vom 5. bis zum 30. Dezember geplant gewesen. Die saarländische Stadt begründete die Absage am Montag auch mit der Solidarität mit den Mitarbeitern der Uniklinik in Homburg. „Gerade das Pflegepersonal und auch die ärztlichen Teams haben während der vergangenen Corona-Wellen schon so viel leisten müssen, dass wir es vermeiden sollten, diese weiter über Gebühr zu belasten“, erklärte Bürgermeister Michael Forster (CDU).