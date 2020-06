Holztransporter kippt in Kreisverkehr um

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens. Foto: Monika Skolimowska/zb/dpa/Symbolbild

Prüm Ein umgekippter Holztransporter hat in der Eifel am Dienstag für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Der Fahrer erlitt bei dem Unfall nahe Prüm schwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer steuerte am Dienstagmittag sein Fahrzeug in einen Kreisverkehr der Anschlussstelle Prüm zur A60.

