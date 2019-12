Holztransporter brennt auf Autobahn: 250 000 Euro Schaden

Ein Feuerwehrfahrzeug steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf einer Straße. Foto: Patrick Seeger/dpa/Archivbild.

Homburg Ein mit Baumstämmen beladener Transporter hat bei Homburg mitten auf der Autobahn A6 Feuer gefangen. Der Brand sei am Montagabend wohl an einem der Reifen entstanden und habe sich dann auf den Anhänger mit dem Holz ausgebreitet, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen.

