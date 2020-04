Holzschuppen in Vollbrand: Polizei ermittelt

Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr mit Blaulicht. Foto: Marcel Kusch/dpa/Symbolbild

Wittlich Bei einem Brand eines Holzschuppens in Osann-Monzel (Landkreis Bernkastel-Wittlich) ist nach ersten Schätzungen der Polizei ein höherer Sachschaden entstanden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war am späten Donnerstagabend aus bislang ungeklärter Ursache ein Schuppen in Vollbrand geraten, später griff das Feuer auch auf das Dach eines alten Backhauses über.

