Umwelz Holz wird als Baustoff beliebter

Nach oben gehen die Zahlen, wenn auch auf niedrigerem Niveau, bei Nichtwohngebäuden, also etwa Gewerbeimmobilien oder Behördenbauten. 2013 gab es in diesem Bereich dem Ministerium zufolge insgesamt 1510 Baugenehmigungen, bei 198 war Holz der überwiegende Baustoff, also bei rund 13 Prozent. 2023 kamen auf 1484 Genehmigungen 273, bei den vor allem auf Holz gesetzt wurde - das waren mehr als 18 Prozent.