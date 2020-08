Hollywood in der Pfalz: Sternwarte gleicht Film-Roboter

Zweibrücken Als ein Observatorium in Rheinland-Pfalz einen neuen Anstrich braucht, greifen die Betreiber zu einem populären Vorbild. Ein bekannter US-Schauspieler lässt die Aufsehen erregende Gestaltung nicht unkommentiert.

Spektakuläres Ausflugziel für Astroforscher und Kinofans gesucht? Die Volkssternwarte im pfälzischen Zweibrücken bietet beides: einen tiefen Blick mittels Teleskop in das Universum - und als äußeres Erscheinungsbild eine Anlehnung an Hollywood. Das Forschungsgebäude sieht aus wie der große Bruder von R2-D2, aus „Star Wars“, einer der berühmtesten Roboter der Filmgeschichte.

Auch Hollywood-Schauspieler Mark Hamill staunte schon über die kosmische Bemalung. „R2-D2 Observatorium hat Deutsche in riesige Nerds verwandelt“, twitterte Hamill, der den Saga-Helden Luke Skywalker verkörpert.

„Wir haben ungezählte Reaktionen erhalten - aber die Nachricht von Mark Hamill ist nicht zu übertreffen“, sagt Hubert Zitt. Der 57 Jahre alte Saarländer ist Informatik-Professor an der Fachhochschule in Zweibrücken, die zur Hochschule Kaiserslautern gehört. Zitt hält Vorlesungen als Wissenschaftler und gelegentlich Vorträge über die Technik in „Star Wars“ und „Star Trek“ (Raumschiff Enterprise).