Hoher Schaden nach Scheunenbrand

Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr fährt mit Blaulicht über eine Straße. Foto: Marcel Kusch/Archivbild.

Kleinsteinhausen Ein Feuer in einer Scheune in Kleinsteinhausen (Kreis Südwestpfalz) hat einen Schaden von knapp 200 000 Euro verursacht. Menschen wurden bei dem Brand am Donnerstag nicht verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

