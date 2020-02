Hoher Schaden durch Feuer in Lagerhalle von Weingut

Frontblitzer strahlen an der Front eines Feuerwehrfahrzeuges und der Aufschrift „Feuerwehr“. Foto: Patrick Seeger/dpa/Archivbild.

Bad Dürkheim Bei einem Brand in einer Lagerhalle eines Weinguts ist ein Schaden von mindestens 370 000 Euro entstanden. Verletzt wurde bei dem Feuer am Mittwochabend in Bad Dürkheim niemand, wie die Polizei mitteilte.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa