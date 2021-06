Hoher Schaden bei Dachstuhlbrand: Keine Verletzten

Ein Feuerwehrfahrzeug mit Drehleiter fährt zu einem Einsatz. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Pirmasens Bei einem Brand im Dachgeschoss eines Hauses in Pirmasens ist am Freitag ein hoher Schaden entstanden. Wie die Stadt mitteilte, soll der Schaden in sechsstelligen Bereich liegen. Verletzt wurde bei dem Feuer in einer Küche niemand.

Die Bewohner hatten sich selbst in Sicherheit bringen können. Die Feuerwehr rückte mit elf Fahrzeugen und 44 Einsatzkräften an. Zwei Drehleiterfahrzeuge brachten Feuerwehrleute in das oberste Geschoss. Die Ursache des Brandes, der auch auf die Verkleidung von Schornstein und Dach übergegangen sein soll, blieb vorerst noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.