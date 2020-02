Hoher Schaden bei Brand in Mehrfamilienhaus

Bann Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Pfalz am frühen Montagmorgen ist ein hoher Schaden entstanden. Dieser werde auf einen Betrag im niedrigen sechsstelligen Bereich geschätzt, sagte eine Polizeisprecherin.



