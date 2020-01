Hoher Schaden bei Brand in Garage und Werkstatt

Bad Neuenahr-Ahrweiler Beim Brand einer Werkstatt und einer Garage in Dernau (Landkreis Ahrweiler) ist am Donnerstagnachmittag ein Schaden von mehr als 100 000 Euro entstanden. Es handelte sich um Gebäude einer Heizungs- und Sanitärfirma, teilte die Polizei in Bad Neuenahr-Ahrweiler mit.

