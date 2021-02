Hoher Schaden bei Brand einer Lagerhalle in Winningen

Der Schriftzug „Feuerwehr“ ist auf einem Einsatzfahrzeug angebracht. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Winningen Eine Lagerhalle in Winningen (Landkreis Mayen-Koblenz) ist in der Nacht auf Dienstag in Brand geraten. Es handele sich um die Firmenhalle einer Schreinerei, teilte die Polizei mit. Verletzte gebe es nach ersten Erkenntnissen keine.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

„Die Brandursache ist noch ungeklärt, von einem hohen Sachschaden dürfte auszugehen sein.“

Ein Sprecher der Feuerwehr sprach von einem Schaden „mindestens im sechsstelligen Bereich“. An der etwa 80 mal 100 Meter großen Halle seien enorme Schäden entstanden. Auch die Stahlträger der Hallenkonstruktion seien verformt. Im Anschluss an die Löscharbeiten sollen Ermittler der Polizei den Ort untersuchen.