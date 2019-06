Hoher Sachschaden nach Brand in Industriehalle

Ein leuchtendes Blaulicht der Feuerwehr. Foto: Stephan Jansen/Archivbild.

Bad Kreuznach Ein Brand in einer Industriehalle in Bad Kreuznach hat einen hohen Sachschaden verursacht. Der Großbrand sei in der Nacht zu Mittwoch im Industriegebiet im Ortsteil Planig ausgebrochen und noch nicht gelöscht, sagte ein Sprecher der Polizei am Morgen.

