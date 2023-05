Merzig-Wadern Hoher Sachschaden nach Brand im Saarland: Keine Verletzten

Wadern · Beim Brand eines Wohnhauses aus Holz im saarländischen Wadern ist ein Sachschaden in geschätzt sechsstelliger Höhe entstanden. Als die alarmierte Feuerwehr am Freitag im Stadtteil Bardenbach eintraf, stand das Gebäude bereits in Vollbrand, wie die Polizei in Wadern mitteilte.

19.05.2023, 19:40 Uhr

Ein Fahrzeug der Feuerwehr fährt an dem Einsatzort vor und wird vom Wehrführer eingewiesen. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Die Einsatzkräfte hätten die Flammen unter Kontrolle gebracht, bevor sie auf angrenzende Häuser übergreifen konnten. Verletzte habe es nicht gegeben. Die Bewohner des Hauses hätte sich rechtzeitig retten können und seien nun bei Bekannten untergekommen, weil das Gebäude derzeit unbewohnbar sei. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. © dpa-infocom, dpa:230519-99-754547/2

(dpa)