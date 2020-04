Hoher Sachschaden durch Feuer in Einfamilienhaus

Ein Blaulicht leuchtet auf einem Einsatzwagen der Feuerwehr. Foto: picture alliance / Stephan Jansen/dpa/Symbolbild.

Wershofen Beim Brand eines Einfamilienhauses in Wershofen (Kreis Ahrweiler) ist ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Das Feuer brach am frühen Mittwochmorgen im Dachstuhl des Hauses aus, wie die Polizei mitteilte.

