Hoher Sachschaden bei Feuer durch brennende Kerze

Feuerwehrmänner sitzen in ihrem Fahrzeug. Foto: Carsten Rehder/dpa

Großlittgen Eine brennende Kerze hat in einer Waldhütte in Großlittgen ein Feuer mit hohem Sachschaden ausgelöst. Die Bewohner hatten die Kerze im Bernkastel-Wittlich-Kreis unbeaufsichtigt gelassen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

