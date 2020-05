Hoher Sachschaden bei Feuer auf Flugplatz

Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr fährt mit Blaulicht an einer Unfallstelle vorbei. Foto: Marcel Kusch/dpa/Illustration

Bitburg Auf dem Flugplatz in Bitburg ist am späten Sonntagabend ein ehemaliger Flugzeughangar fast komplett ausgebrannt. Dabei entstand ein hoher Sachschaden von rund 250 000 Euro, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Weiterleiten Drucken Von dpa