Hoher Sachschaden bei Brand in Tiefgarage

Bad Neuenahr-Ahrweiler Bei einem Brand in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in Bad Neuenahr-Ahrweiler ist ein Sachschaden von etwa 200 000 Euro entstanden. Das Feuer entstand nach Polizeiangaben vom Mittwoch, als ein Oldtimer aus ungeklärter Ursache in Brand geriet.

Der Besitzer hatte das Auto nach der Winterpause für eine erste Ausfahrt vorbereiten wollen.