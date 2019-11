Hoher Sachschaden bei Brand in Mehrparteienhaus in Worms

Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild.

Worms Ein Brand in einem mehrstöckigen Wohnhaus hat am Donnerstagnachmittag in Worms einen hohen Sachschaden angerichtet. Das Feuer sei nach ersten Erkenntnissen im Keller ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Polizei in Worms.

