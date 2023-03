Bundespräsident „Hoher Besuch“: Völklingen freut sich über Steinmeier

Der kurze Auftakt ist ein kleiner Vorgeschmack auf das, was Steinmeier während eines dreitägigen Aufenthalts in Völklingen im Saarland will: Mit Bürgerinnen und Bürger reden, um zu erfahren, was sie beschäftigt, was ihre Probleme, Wünsche und Sorgen sind. Auch der Austausch mit Unternehmern und Kommunalpolitikern ist Teil der von Steinmeiers in seiner zweiten Amtszeit ins Leben gerufenen Reihe „Ortszeit Deutschland“.