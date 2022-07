Umwelt : Hohe Wassertemperaturen: Erste Warnstufe ausgerufen

Mainz Wegen hoher Wassertemperaturen hat das rheinland-pfälzische Umweltministerium eine erste Warnstufe ausgerufen. Unternehmen, die Kühlwasser aus Fließgewässern verwenden, seien dazu aufgefordert, Vorsorgemaßnahmen zu ergreifen, teilte das Ministerium am Donnerstag in Mainz mit.

Wegen der aktuellen Hitze haben die Temperaturen des Rheins sowie anderer Fließgewässern die 25-Grad-Marke überschritten. Dem Ministerium zufolge hatte der Rhein am Mittwoch eine Tagesmitteltemperatur von 26 Grad erreicht. Die Mitteltemperatur an der Mosel habe 25,4 Grad betragen, an Saar und Nahe jeweils 24,4 Grad.