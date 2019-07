Hohe Waldbrandgefahr zum Wochenende in Rheinland-Pfalz

Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr löschen einen Waldbrand. Foto: Ronald Wittek.

Mainz In mehreren Regionen von Rheinland-Pfalz wird am Freitag und Samstag die zweithöchste Stufe der Waldbrandgefahr erreicht. Vor allem für den Pfälzerwald, etwa bei Kaiserslautern und Bad Bergzabern, im Donnersbergkreis sowie in Rheinhessen weist der Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes wegen anhaltender Trockenheit die mit rot markierte Stufe 4 aus.

Daher „ist gerade in den nächsten Tagen trotz laubbaumreicher Mischwälder besondere Vorsicht geboten“, sagte eine Sprecherin des Forstministeriums.