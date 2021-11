Hohe Preise für Aktien von Mainz Biomed bei US-Börsengang

New York/Mainz Am ersten Handelstag der Aktien von Mainz Biomed in New York ist ihr Preis in der Spitze bis auf 18 US-Dollar gestiegen. Die Anteile waren zu 5 Dollar ausgegeben worden, zuletzt wurden dann noch 12,10 Dollar für sie gezahlt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Damit macht nach Biontech erneut ein Mainzer Unternehmen im US-Aktienhandel auf sich aufmerksam.

Der Börsengang von Mainz Biomed, das etwa auf Tests zur Darmkrebs-Vorsorge ohne eine nötige Darmspiegelung spezialisiert ist, erfolgt im Segment Nasdaq Capital Market (Nasdaq-CM) für kleinere Wachstumsunternehmen und ist mit zehn Millionen Dollar auch im kleineren Bereich angesiedelt. Der Ausgabepreis war in der Mitte der Spanne von vier bis sechs Dollar festgelegt worden.