Hochwasser Hohe Pegelstände im Land: „Wir hoffen, dass es gut geht“

Angesichts des Hochwassers sind viele Menschen an der Ahr in diesen Tagen angespannt und sorgenvoll, empfinden aber auch Mitgefühl mit den Betroffenen, die ihre Häuser verlassen müssen oder um die Stabilität der Deiche kämpfen. „Bei vielen Menschen kribbelt es, wenn Regen fällt“, sagt Ahr-Landrätin Cornelia Weigand (parteilos) der Deutschen Presse-Agentur. „Die Situation ist noch nicht problematisch an der Ahr und es sieht auch so aus, als ob es relativ ruhig bleibt“, betonte Weigand. Aber auch: „Wir beobachten ständig die Pegel.“