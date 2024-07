Krankschreibung Hohe Krankheitsquoten bei Erwerbstätigen in Rheinland-Pfalz

Der Krankenstand rheinland-pfälzischer DAK-Versicherter lag im ersten Halbjahr um 0,3 Prozentpunkte über dem im Bund (5,7 Prozent) und entsprach mit 6,0 Prozent dem Rekordwert des Vorjahres, wie es hieß. Damit waren an jedem Tag von Januar bis Dezember im Durchschnitt 60 von 1.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern krankgeschrieben. Die DAK hatte 2023 in Rheinland-Pfalz nach eigenen Angaben den höchsten Wert seit sieben Jahren gemessen. Mehr als die Hälfte der Beschäftigten war in den ersten sechs Monaten dieses Jahres mindestens einmal krankgeschrieben (52,3 Prozent).