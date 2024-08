Mordprozess Hohe Haftstrafen - „Du fasst meine Mutter nicht mehr an!“

Der 53 Jahre alte Orthopäde, der an seinem Arbeitsplatz in einem Krankenhaus in Daun beliebt und anerkannt war, habe in seiner Freizeit „Alkohol im Übermaß“ getrunken, sagte der Richter. Dann sei es zu verbalen Attacken und körperlichen Übergriffen gekommen - im gemeinsamen Wohnhaus in Gerolstein (Kreis Vulkaneifel), wo die jungen Männer Ende 2022 im Alter von damals 16 Jahren den Mann heimtückisch ermordeten, sagte Köhler.