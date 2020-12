Hohe Corona-Zahlen machen Fernunterricht wahrscheinlich

Berlin/Mainz Die Kultusministerkonferenz stellt sich auf Schulschließungen ein. Einschränkungen vom Unterricht im Klassenraum sollen möglichst kurz gehalten werden, fordern die Länderminister. Kritik kommt von der GEW und der CDU Rheinland-Pfalz.

Unter dem Eindruck neuer Corona-Höchstwerte stellen sich die Bildungsminister auf eine Schließung von Schulen ein. Wenn die Ministerpräsidenten am Wochenende einen harten Lockdown beschließen sollten, seien die Bildungsminister „auch bereit, unseren Teil beizutragen“, sagte die Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK) und rheinland-pfälzische Bildungsministerin, Stefanie Hubig (SPD). Einschränkungen des Regelbetriebs an den Schulen sollten aber möglichst kurz gehalten werden, auch mit Blick auf die Abschlussklassen. Es gebe keine Beschlüsse, aber dies sei die einhellige Haltung der KMK, sagte der hessische Bildungsminister Alexander Lorz (CDU).

Eine Verlängerung der Weihnachtsferien soll es nach den Worten Hubigs nicht geben. Möglich sei aber Anfang Januar eine zeitweilige Befreiung von der Präsenzpflicht in der Schule. „Wir wollen, dass die Schülerinnen und Schüler möglichst viel Präsenzunterricht haben, aber nicht in eine Situation geraten, dass im Januar die Infektionszahlen hochgehen“, sagte die Mainzer Bildungsministerin. Besondere Aufmerksamkeit benötigten jüngere Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klassen. Es sei wichtig, „sie schnell wieder in den Regelbetrieb zu bekommen“. Auch sei in den unteren Jahrgangsstufen im Fall von Schulschließungen wieder eine Notbetreuung erforderlich.