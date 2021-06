Hofmann vor nächster Amtsperiode als Mainz-Vereinsboss

Mainz Amtsinhaber Stefan Hofmann ist der einzige Kandidat für den Posten des Vereinsvorsitzenden beim FSV Mainz 05 bei der nächsten Mitgliederversammlung. Dies teilte der Fußball-Bundesligist nach der Entscheidung der Wahlkommission am Freitag mit.

Gewählt wird am 29. Juni, der Club strebt eine Präsenzveranstaltung in der Opel Arena an. Je nach Verordnungen in der Corona-Pandemie kann die Mitgliederversammlung auch virtuell durchgeführt werden.