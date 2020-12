Hoffnung: „Überlebenswichtiger“ Sieg für Lautern

Düsseldorf Dieser Sieg war maximal ein kleiner Schritt - und doch so wichtig. Coach Saibene freut sich über den Auswärtscoup von Düsseldorf. Die Gesamtbilanz fällt nach 17 absolvierten Spielen trotzdem trist aus.

Nach dem Befreiungsschlag beim KFC Uerdingen geht der 1. FC Kaiserslautern zumindest mit einem Hoffnungsschimmer in die kurze Winterpause der 3. Fußball-Liga. Der erfolgreiche Jahresabschluss darf aber keinesfalls über eine ganze Reihe von Problemen, die die Roten Teufel während der laufenden Saison schon hatten, hinwegtäuschen. Dies betonte auch FCK-Trainer Jeff Saibene nach dem 2:0-Sieg beim in Düsseldorf ausgetragenen Spiel gegen Uerdingen: „Der Sieg war überlebenswichtig. So können wir wenigstens mit etwas Moral in die kurze Pause gehen. Das gibt uns Mut. Wir sind aber weit davon entfernt, überglücklich zu sein.“