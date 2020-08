Höheres Bußgeld bei Verstößen gegen Corona-Regeln

Mundschutz liegt auf einem Tisch. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Mainz In Rheinland-Pfalz wird bei Missachtung von Corona-Regeln ein höheres Bußgeld fällig. Wer gegen die Maskenpflicht verstößt, muss nun 50 Euro bezahlen, teilte das Gesundheitsministerium am Montag in Mainz mit.

Verstöße gegen die Quarantänepflicht können 1000 Euro kosten. Wer einen Club oder eine Diskothek öffnet oder ein Volksfest organisiert, muss mit bis zu 5000 Euro rechnen.